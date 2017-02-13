На Срибнянщине превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
За 6-ю неделю 2017 в области заболело гриппом и ОРВИ 5535 человек, из них 3392 ребенка, уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 59,0%. Об этом сообщили в Государственном учреждении Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 186 человек, из них 143 детей. Зарегистрировано 14 случаев заболевания среди медицинских работников. Эпидемический порог превышен в Сребнянском районе, продолжаются ограничительные мероприятия. Введены дополнительные каникулы в Локнистенский ООШ Менского района с 7.02. по 10.02. 2017 По г.. Чернигову заболело 1860 человек, из них детей — 1229, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 52,1%. В вирусологическую лабораторию биологический материал от больных ОРВИ, гриппом, жителей области не поступало. С начала эпидсезона по области против гриппа привито 529 человек, в т.ч. 172 ребенка. Ситуация находится на контроле ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».