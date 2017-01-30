На Срибнянщине бушует грипп
30.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
За четвертую неделю нового года в области заболели гриппом и ОРВИ почти пять тысяч человек, из них около половины — дети. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. За отчетный период госпитализированы 171 человек. Однако наблюдается положительная динамика — показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 49,9%. В областном центре — 55,6%. Превышение разрешенного зафиксировано только на Срибнянщини. Там продолжаются ограничительные мероприятия. Ситуация находится на контроле ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».