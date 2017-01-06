На Сиверщине долги по зарплате сократились на два миллиона
По состоянию на 1 декабря 2016 общая сумма долгов по зарплате в области сократилась до 20,4 миллиона гривен (при большом абсолютном показателе задолженности в размере 22,5 миллиона гривен в июне прошлого года). Об этом сообщили в департаменте социальной защиты населения Черниговской облгосадминистрации. Это обеспечило области в ноябре 5-е место во всеукраинском рейтинге по темпам погашения задолженности (по сравнению с октябрем). Кроме того, благодаря консолидированным усилиям органов исполнительной власти и работодателей Черниговщины ряд предприятий смогли выйти из круга должников и выплатить более 5000000 гривен в декабре 2016 года. Таким образом, в области ожидается значительное сокращение долгов по заработной плате, реальный объем которых по состоянию на 1 января 2017 станет известен после отчетности работодателей в органы статистики. Среди предприятий остаются в должниках по выплате заработной платы 32 субъекта хозяйствования. По данным статистики, в области в ноябре прошлого года штатным работникам в среднем начислили заработную плату в размере 4151 гривна. Это почти на 17% больше, чем в соответствующем периоде 2015-го. При этом, средняя заработная плата в Украине в ноябре 2016 составляла 5406 гривен. Высокими были заработки на Черниговщине по следующим видам деятельности: информация и телекоммуникации — 5611 гривен, финансовая и страховая деятельность — 5554 гривны, государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — 5721 гривна. Однако, это почти на четверть, а то и на половину меньше, чем по Украине. Превысила общеукраинский показатель на 8,9% заработная плата в сферах сельского, лесного и рыбного хозяйств области — в среднем работникам начисляли 4825 гривен. Самая низкая зарплата в сфере операций с недвижимым имуществом — 2528 гривен, предоставлении других видов услуг — 2745 гривен, временному размещения и организации питания — 2770 гривен. По этим видам деятельности заработная плата ниже аналогичных среднеукраинские показатели на 25-47%. В профессиональной, научной и технической областях насчитывали 3737 гривен (по Украине этот показатель выше более чем в два раза). Работники промышленности за ноябрь в среднем имели начисления 4792 гривны, а в строительстве — 4549 гривен. Всего за январь-ноябрь 2016 года в области официальная средняя заработная плата штатного работника составила 3929 гривен. Таким образом Черниговщина не попала в аутсайдеры, заняв 20-е место в рейтинге среди других регионов страны.