На шевроне черниговской муниципальной полиции будет герб города
15.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Для муниципальной полиции Чернигова уже разработан образец форменной одежды и знаки различия работника. Утверждать форму будут члены исполнительного комитета Черниговского городского совета на очередном заседании, которое запланировано на 16 марта. Вашему вниманию образцы форменной одежды и знаки различия работника коммунального предприятия «Муниципальная полиция» Черниговского городского совета.