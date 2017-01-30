На северной границе задержали россиян и мигрантов
С 23 по 29 января 2017 года на Черниговщине через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 41,8 тыс. Человек и 9,7 тыс. Транспортных средств. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. За нарушение государственной границы задержан один человек. К административной ответственности привлечено 15 лиц, на которых наложено штрафов на сумму 6562 гривны. Через государственную границу не пропущено 24 человека, среди которых 9 незаконных мигрантов и 5 граждан России. В течение выходных дней через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 13,4 тыс. Человек и 3 тыс. Транспортных средств. Через государственную границу не пропущено 5 человек, из которых 4 незаконные мигранты. В течение недели обстановка на государственной границе Украины в пределах Черниговской оставалась стабильной и контролируемой. Украинский-российский участок государственной границы охраняется усиленно, в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется усиленный пограничный контроль. Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность граждан, пересекающих государственную границу.