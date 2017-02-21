На северной границе поймали начинающих наркоманов
Ночью 17 февраля в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» в одежде пассажира рейсового автобуса «Скания», сообщением Одесса — Минск, 33-летнего гражданина Беларуси, пограничный наряд с использованием служебной собаки Бони обнаружил стеклянную бутылочку с масляной веществом. В ней находились 2 грамма порошкообразного вещества белого цвета спрессованные в шарик. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. В воскресенье в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», при оформлении на выезд из Украины рейсового автобуса «Мерседес», сообщением Черновцы — Москва, пограничным нарядом у одного из пассажиров, 37-летнего гражданина Украины, с использованием служебной собаки обнаружено бумажный сверток, в котором находилась 2 грамма марихуаны. В обоих случаях проинформированы сотрудников прокуратуры и СБУ, которые после проведения следственных действий изъяли наркотическое зелье.