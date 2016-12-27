На северной границе оживление
Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено 10,4 тыс. Человек и 1,9 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано увеличение пассажиропотока на 14%. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда, начальник пресс-службы Александр Дудко.
Через государственную границу не пропущено 6 человек, из которых 3 граждан России и один незаконный мигрант. К административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Украине привлечено одно лицо, на которое наложен штраф 850 гривен. За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. На всем участке государственной границе охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль. Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.