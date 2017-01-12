На северной границе оживление
Через государственную границу Украины за прошедшие сутки в установленном порядке пропущено 5,5 тыс. Человек и 1,1 тыс. транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано увеличение пассажиропотока на 26%. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. К административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Украине привлечено 2 человека, на которых наложен штраф 1545 гривен. За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. На всем участке государственной границе охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль. Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.