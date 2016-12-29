На северной границе ажиотаж
Через государственную границу Украины за прошедшие сутки в установленном порядке пропущено 9 тыс. Человек и 1,8 тыс. Транспортных средств. Таким образом, за сутки зафиксировано увеличение пассажирского и транспортного потоков на 58% и 38% соответственно. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда, начальник пресс-службы Александр Дудко. Через государственную границу не пропущено одно лицо. К административной ответственности за нарушение правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в Украине привлечено 5 человек, на которых наложен штраф в размере 3264 гривен. За последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. На всем участке государственную границу усиленно охраняется, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль. Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.