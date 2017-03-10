На Север идет похолодание
В ближайшие сутки дневная температура воздуха в Украине почти везде снизится, особенно в северо-западной части. Об этом сообщает Укргидрометцентр. В большинстве областей, кроме восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской, временами дожди, в Карпатах — с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м / с, в восточных областях и Приазовье местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 0-5 ° тепла, на востоке до 2 ° мороза; днем 6-11 ° тепла, в западных, северных и Винницкой области — 3-8 ° тепла. На высокогорье Карпат — снег, температура ночью и днем от 3 ° мороза до 1 ° тепла. 12 марта в Украине, кроме восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей, временами дожди, в западных областях — с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный, 5-10 м / с. Температура ночью от 4 ° тепла до 2 ° мороза, днем - 2-9 ° тепла, в южной и восточной частях — до 12 °. На высокогорье Карпат временами снег, температура ночью 1-6 ° мороза.