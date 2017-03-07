На Рипкинщине из колодца вытащили тело 72-летнего мужчины
07.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, 7 марта, в 07:45 в с. Буянки, что на Рипкинщине, по ул. Кольцевой на территории частного хозяйства в колодце родственники обнаружили тело 72-летнего местного жителя. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. К месту происшествия прибыло отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части УДСНС Украины в Черниговской области из райцентра Репки. С помощью лестницы один из спасателей спустился в колодец почти 10-метровую глубину, обвязал погибшего спасательной веревкой, после чего тело мужчины подняли на поверхность. Причины трагического случая выясняет следствие.