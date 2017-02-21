На Репкинщине вырубили около 70 ольх
Участковые офицеры Репкинского отделения полиции установили нарушителя, причастного к незаконной порубки леса. По его дворе выявлено 47 ольховых бревен. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 20 февраля до полиции поступило сообщение от персонала государственного предприятия «Рипкирайлисгосп», что неизвестные лица в период с 10 по 20 февраля осуществили незаконную порубку 68 деревьев ольхи у поселка Радуль. Лесхоз оценил ущерб, нанесенный хозяйству действиями злоумышленников, в 300 000 гривен. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Репкинского отделения полиции ГУНП в Черниговской области. Правоохранители установили, что к этому уголовного преступления причастен житель поселка Радуль, у которого во дворе изъято 47 фрагментов стволов ольхи. По словам злоумышленника, дерева планировал использовать как печное топливо. Как сообщил начальник Репкинского отделения полиции Юрий Иванишев, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка леса) — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.