На Репкинщине мужчина вышел на прогулку и не вернулся
22.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Репкинским отделением полиции ГУНП в Черниговской области разыскивается пропавший без вести Высоцкий Александр Николаевич 16.01.1975 года рождения. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Последнее место жительства — с. Грибова Рудня Репкинского района, ул. Советская, 49. 5 января 2017 человек ушел из дома на прогулку и до сих пор не вернулся. Его приметы: рост 160-165 см, волосы седые вьющиеся, худощавого телосложения. Был одет: синяя курточка, черная шапка, светлые брюки, обут в бурки. Если вы владеете какой-либо информацией о пропавшем, просим срочно сообщить в полицию по телефону (04641) 2-15-63 или «102».