На Прилуччине вор обокрал 80-летнюю бабушку

despravda | 07.02.2017 | Новости | Комментариев нет

В Прилуцкий отдел полиции 5 февраля поступило сообщение сельского головы поселка Линовица Прилуцкого района об обращении пенсионерки, 80-летней жительницы села. Она пожаловалась, что 5 февраля в 12:30 неизвестный мужчина в доме по месту жительства завладел ее деньгами. Об этом сообщил собственный источник. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы было установлено, что неизвестный парень, зайдя в дом потерпевшей, применив физическую силу и угрожая ножом, завладел деньгами в сумме 450 гривен, мобильный телефон «Nokia» и скрылся в неизвестном направлении. Проведенными мероприятиями было установлено, что в совершении этого уголовного преступления обоснованно подозревается 31-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию последнего. С места происшествия изъято: 2 гипсовые слепки следа обуви, 11 следов папиллярных узоров, полиэтиленовая бутылка объемом 0,5 литра. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.187 УК Украины.

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