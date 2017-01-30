На Прилуччине поймали школьного вора
Оперативники криминальной полиции Прилуцкого отдела полиции задержали вора, который обворовывал школы и развлекательные заведения города. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Часть похищенного изъята. Сообщение о кражах из учебных заведений начали поступать в Прилуцкий отдела полиции еще месяца два назад. Позже появились сообщения и о обворованы таким способом развлекательные заведения и учреждения торговли. Заявители сообщали, что неизвестный вор проникал внутрь путем отжима пластикового окна и забирал только оргтехнику: компьютеры, ноутбуки, телевизоры, DVD и мобильные телефоны. Криминальная полиция Прилук начала работу по установлению личности злоумышленника. Через два месяца кропотливой работы оперативникам удалось выйти на след вора и задержать его. Злоумышленником оказался 22-летний местный житель, который ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. В ходе санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого большая часть похищенных вещей была изъята и приобщена к уголовному производству в качестве вещественных доказательств. По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Подозреваемый арестован и помещен в изолятор временного содержания Прилуцкого отдела полиции. Полиция проверяет злоумышленника на причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается.