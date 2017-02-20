На освещение Нежина местные власти планируют выделить более миллиона гривен
Об этом рассказали в ходе заседания постоянной бюджетной комиссии, сегодня, 16 февраля. Бюджетная комиссия согласовала потратить 1 млн. 184 000 гривен на закупку осветительных материалов. На эти средства планируется закупить 4 типа светильников для всего города. Также стало известно, что в рамках реконструкции уличного освещения по улице Шевченко планируют установить led лампы. Лампы такого типа могут появиться и на других улицах города. Более конкретная информация по плану закупок должна появиться на сайте городского совета в ближайшее время. Информационная справка: Основой светодиодного светильника является светодиод (LED), который питается постоянным током и излучает при этом свет. Цвет излучаемого света зависит от состава полупроводника а интенсивность от мощности диода. Современные светодиоды излучают свет от инфракрасного спектра к ультрафиолету, что позволяет в светильниках подобрать любую цветовую темпиратура света от 2000К до 6500К. Но основной превалируют светодиодов является низкое потребление електрооенергии и в десятки раз больший срок службы по сравнению с лампами накаливания. Это дает возможность создавать надежные уличные, офисные, промышленные магистральные и фасадные материалы, ландшафтные и светильники для ЖКХ а также лампы под общепринятой цоколе и туристическое освещения. Уличные светодиодные светильники предназначены для установки на улице без дополнительной защиты от погодных условий. Указанное оборудование используется для освещения дорог, улиц, автостоянок, автомагистралей, паркингов развлекательно-торговых центров, промышленных и складских территорий, автостоянок, территорий СТО и АЗС. Все они имеют степень защиты IP65 и IP68, что позволяет использовать их в любом регионе Украины и в любое время года.