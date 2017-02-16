На образование в Чернигове планируется дополнительно направить 42 миллиона
По результатам годового отчета об исполнении городского бюджета. Чернигова за 2016 по состоянию на конец прошлого года учитывается свободный остаток бюджетных средств по общему фонду в сумме 299 394 165,5 грн. Об этом информировала вчера на заседании исполнительного комитета городского совета начальник финансового управления городского совета Елена Лысенко. Члены исполкома согласовали распределение части свободных остатков средств бюджета 2016 по целевым направлениям. Из этих средств на отрасль образования предложено выделить 42100000 грн. За эти средства в образовательных учреждениях города дополнительно запланированы: — приобретение учебников для учащихся 4-7 классов ОУЗ — проведение мероприятий по устранению аварийных работ в заведениях и школа — на Программу развития образования Чернигова «Образование в жизни нашего города на 2017-2021 годы» — на приобретение лицензии на программный комплекс «Курс» (для упрощения ведения документооборота ОУЗ и оптимизации формирования государственной статистической отчетности в системе общего среднего образования) — приобретение специализированного оборудования для детей с особыми потребностями (КЗ «Черниговский стремительно-реабилитационный центр № 2» ЧМР) — за счет остатка образовательной субвенции. Кроме того, из этих свободных средств предложено финансировать капитальные ремонты асфальтобетонного покрытия в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях города. Также, исполком одобрил выделение за счет остатков городского бюджета 2016 дополнительно 31 285,3 тыс. Грн на реализацию Программы повышения энергоэффективности в бюджетных учреждениях Чернигова на 2017-2027 годы.