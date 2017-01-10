На обновленные маршруты в Чернигове выйдут около 30 новых автобусов
14 января — дата введения новой транспортной сети. Перевозчики уже подписали договоры с городским советом. В мэрии еще раз напомнили о ликвидации 28-го, 34-го и 38-го автобусных маршрутов. 26-й и 32-й объединили в один 26-й. Конечными у него будет улица Волковичу и Яцево. То же произошло с 31-м и 25-м. Теперь останется только 25-й, что двигаться по маршруту «улица Защитников Украины — Химволокно». К Эпицентра продолжили 3-й автобус. В управлении транспорта сообщили, что на обновленные маршруты выйдет меньшей мере три десятка новых автобусов средней вместимости. Это является главным условием подписанных договоров. Перевозчики в течение 3 лет полностью обновить подвижной состав. — По 25-му маршруту вместо Рут и Дельфинов будут больше на 40 мест Ivan и Волошки. По 26-м насколько я знаю с 16 новых будет 13. Это Рут с двумя автоматическими дверями, — Александр Бельский, начальник управления транспорта горсовета. Стоимость проезда остается неизменной. Перевозчики могут инициировать увеличение цены билета, но решение должен принять мэрия. Пока что ни один из перевозчиков не предоставил в городской совет своих предложений и расчетов.