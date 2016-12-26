На новогодние праздники в черниговцев будет два дополнительных выходных
Уже известно, сколько выходных украинцы будут иметь в новом 2017 году. В частности, люди получили возможность праздновать Новый год в течение двух дней.
Поскольку 1 января (Новый год) приходится на воскресенье, то нерабочим днем будет также 2 января. Подобная ситуация с празднованием Рождества (7 января). Поскольку оно приходится на субботу, то выходным будет и понедельник — 9 января. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции. Всего в 2017 году нерабочими днями определены: 1 января — Новый год; 7 января — Рождество Христово; 8 марта — Международный женский день; 16 апреля — Пасха; 1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся; 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы) 4 июня — Троица; 28 июня — День Конституции Украины; 24 августа — День независимости Украины 14 октября — День защитника Украины.