На Нежинщине школа получила грамоту Международного форума
11.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
За высокие профессиональные достижения в воспитании и обучении молодого поколения Переможская ООШ I-III ступеней Нежинского райсовета получила Грамоту Международного форума «Современное состояние образования и науки в Украине. Стратегия развития », который прошел на днях в Киеве. Форум возглавляют ученые: президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, первый заместитель председателя Комитета по вопросам науки и образования Верховной Рады Украины Александр Спиваковский, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Школу занесли в книгу «Ученые и педагоги Украины», а директор Боровик Л. получила медаль за высокие профессиональные достижения.