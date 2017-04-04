На Нежинщине лесная охрана «на горячем» поймала поджигателя
Работники государственной лесной охраны ГП «Нежинское лесное хозяйство» во время очередного патрульного рейда поймали на горячем поджигателя. Один из местных крестьян поздно вечером выжигал сухую растительность вблизи лесного массива, входящего в состав Кобжчанського лесничества. Самовольные поджоги растительности угрожают лесному фонду, поэтому охранники леса составили на нарушителя административный протокол. Напомним, это не первый случай самовольных поджогов вблизи лесных массивов. Во всех восьми лесничествах, входящих в состав ГП «Нежинское лесное хозяйство», государственная лесная охрана усилена патрулирует участки государственного лесного фонда, граничащих с полями. По словам директора Нежинского лесхоза Юрия Болоховця, самовольные поджоги — настоящее антропогенная бедствие, от которого страдают растительный и животный мир. Лесоводы усиленно принимают профилактические меры, чтобы предотвратить возгорание лесных массивов.