На Менщине произошло два ДТП: есть пострадавшие
21.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В пгт. Березная Менского района по ул. Щорса, возле дома №3 в 7 час. 48 мин. 20 декабря водитель автомобиля марки «ВАЗ 2109» совершил наезд на велосипедиста, который получил травмы и был доставлен каретой скорой медицинской помощи в Менской центральной районной больницы. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Чернигивсткои ОГА. На автодороге Мена-с.Даниливка в Менском районе в 17 час. 29 мин. 20 декабря произошло столкновение автомобилей «CHEVROLET AVEO» и «ВАЗ 2106». В результате происшествия оба водителя и 2 пассажира автомобиля «CHEVROLET AVEO» получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Менской центральной районной больницы.