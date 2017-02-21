На Менщине переселенец из Донецка организовал собственное дело
Небольшой бизнес — ателье по пошиву и ремонту одежды — открыл в Мене переселенец из Донецка Сергей Янин. Уже второй год, как он поселился в Мене. До этого жил и работал в Киеве, откуда периодически привозил деньги семье, которая переехала в Мену три года назад после начала бурных событий на Донбассе. «Городок понравился — тихое, спокойное, здесь хорошо растить детей. А вот с работой в Мне не очень. Сначала служба занятости направила работать в коммунхоз, но впоследствии началась реорганизация и меня сократили. Поэтому решил обустраивать жизнь самостоятельно и зарегистрировался частным предпринимателем », — говорит мужчина. Портным Сергей работает с 1994 года. Главный профиль — кожа и мех. Говорит, что больше зарабатывал в Киеве, когда работал в солидном ателье и обслуживал «крутую» клиентуру. Получалось не менее четырех тысяч гривен в месяц, около 500 долларов на то время. Сейчас заработки совсем другие. Ведь существенно осложнилась ситуация с материалом: подскочили цены, проблемной стала доставка. В Мне экономическая ситуация такова, что у населения денег негусто, поэтому и цену надо ставить значительно ниже той, что могла бы быть при нормальных обстоятельствах. Пока заработанного хватает только на уплату налогов и аренду. Для себя остается мизер. Сергей надеется, что с Божьей помощью далее его дела пойдут лучше.