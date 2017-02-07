На Менщине есть пластиковый зоопарк
Супруги пенсионеров Мария и Василий Дмитренко из села Макошино, выйдя на заслуженный отдых по выслуге лет, нашло себе занятие и для души, и для красоты, и с пользой для двора. Василий Васильевич и умом, и умением удался в отца. Дом старенький оставил своим детям и внукам добротную — большую, светлую, теплую, прочную. А летняя кухня на две комнаты — это настоящее произведение столярного искусства. «Когда он ее строил и обрамлював окна, крыша и двери кружевом из дерева, прохожие удивлялись — зачем такие хлопоты у летнего домика. А мой мудрый отец ответил, что строит не кухню, а создает память о себе своим потомкам. Мы все бережем, что от родителей досталось », — вздыхает, полинувшы в воспоминания человек. На стенах извне кухни оборудованы настоящий семейный музей древностей — колеса от прялки и телеги, веретено, поножи от кросен, фонари «летучая мышь», рубль и качалка … У домика — жернова, прялка, старинный глиняный сосуд. Все оформлено с большой любовью, красиво. Василий Дмитренко разбирается не только на механике и на металле — он настоящий умелец по дереву. Циркулярка в Дмитренко почти ежедневно поет в мастерской. Кроме бытовых вещей, смастерил двух деревянных аистов и поставил во дворе. Внуки как приезжают, то в гнездо сено кладут. Имеет семья пенсионеров еще одно необычное хобби — изготавливают интересные вещи из пластиковых бутылок. Например, из бутылок во дворе Дмитренко горный орел широко распростер свои крылья, а на хозяйственной постройке гордо уселась пава и распустила своего пышного разноцветного хвоста. Вблизи возвышается вечнозеленая пальма. В голубом озерце, сделанном из бутылок, «плавает» белая утка с утятами. Хозяйственный хлев со скотом украшают яркий желтый подсолнух и хрупкие голубые незабудки. «Есть еще сделать павлина, чтобы пара была павиль. И петушка обязательно изготовим, уже «перья» вырезаем из бутылок. Деревянная подставка-садилось уже есть. В год Петуха надо сделать талисман », — делятся планами Дмитренко.