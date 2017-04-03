На Красном мосту в Чернигове провалилась под воду карета упыря
Первые сведения о деревянный мост на сваях, построенный через Стержень на старинном Глуховском тракте, появились в 1780-х. Зато в городской легенде пересказывается, что именно на Красном мосту молитвой и крестным знамением Иоанна Максимовича удалось остановить карету знаменитого черниговского упыря Василия Дунина-Борковского. От силы креста городов якобы разрушился под экипажем, который провалился в стремительную реку. Было это аж 1702. В течение 1914-1916 годов Красный мост был перестроен: старые деревянные конструкции заменил популярный новейший строительный материал — бетон. В 1964 году мост был раз реконструировано, добавлено тротуары и усилена конструкцию. Все для того, чтобы безопасно курсировал новейшей транспорт — троллейбус. А вот диспут о происхождении названия, похоже, не закончится никогда.