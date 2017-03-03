На Козелеччине орудовали технико-воры
В Козелецкое отделение полиции 1 марта обратилась жительница г. Ирпень Киевской области и сообщила, что в ночь на 28 февраля неизвестные лица путем отжима металлопластикового окна с ее дачного дома в с. Чемер похитили: насосную станцию, бензопилу «Still», бензотример, электролобзик, шуруповерт, 20 м.кв. керамической плитки и телевизор «LG». На месте происшествия работала СОГ. Об этом сообщил собственный источник. В этот же день обратилась жительница. Киева, которая сообщила, что с 25 февраля по 28 февраля неизвестные лица путем отжима металлопластикового окна с ее дачного дома в с. Чемер похитили: бензопилу, электробойлер и два электроконвекторы, микроволновую печь, кофеварку, мультиварку, электрочайник, музыкальный центр, болгарку, перфоратор и 40 м полиэтиленовых труб. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.