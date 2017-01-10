На Корюковщине пенсионерка разводит необычных птиц
Пенсионерка Екатерина Кадала пять лет назад переехала с мужем из Чернигова в купленной в селе дом. Поэтому, как и полагается, супруги держит хозяйство — кроликов, кур, индюков и необычных для наших сел цесарок. Как переехали в село, так и завели этих цесарок. Несутся они хорошо, хоть кормить их надо отдельно от другой птицы, чтобы яйца не были жирными, потому что тогда малыши не вылупится. Нравятся цесарки хозяевам, хотя и крикливые (тем более, что бытует мнение, будто от их крика мыши-крысы со двора бегут). Вреда, как куры, не делают, в огороде у нас не гребут. Но летают очень высоко, могут и дом перелететь. Если вечером залетит такая птица на дерево, то там и переночует. Но дома держатся. Специалисты уверяют, что цесарки — птицы курообразные, родом из африканских стран. В Украине прижились с ХVІІІ века как декоративные. Насчитывается их около двадцати пород, в том числе серо-крапчатые или серебристо-серые. Мясо и яйца по питательным и вкусовым качествам превосходят мясо и яйца другой домашней птицы. Недаром в старину их называли «царскими птицами». Нежелательно их содержать вместе с курами, потому что могут спариваться. Хотя гибриды больше, но часто бесплодны. Такая редкость.