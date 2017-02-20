На Коропщину зашла стая волков
Стая волков вошла в Коропский район. Пять взрослых волков сначала заметили охотники села Оболоння на Коропщине. По следу определили, что те перешли к лесам Краснополье и Былкы. «На Коропщине всегда были волки, — рассказывает главный охотовед Николай Пирог. — В течение прошлого года зарегистрировано было более десятка. Сейчас самки дали опять прирост. Поэтому можно считать, что количество волков в Коропском районе выросла вдвое, а то и больше ». Миграция волков продлится до апреля. А пока они разгуливают лесами Черниговщины. К тому же очень нагло себя ведут. Заходят даже в домохозяйства в поисках пищи. Одного волка охотники Коропщины получили на прошлой неделе. Сейчас на волка и лису охоты открыт до 1 марта. 18 волков убили охотники в городе Славутич. Там недавно стая прошлась одним из кварталов города «К нам обратился мэр Славутича с просьбой помочь, — рассказывает Николай Пирог. — Туда волки, вероятно, заходят из соседних белорусских лесов и зоны отчуждения ».