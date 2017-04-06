На Коропщине во время застолья гость зарезал хозяина
Криминальная полиция задержала ранее судимого за убийство жителя Понорнице, который нанес односельчанину ножевое ранение в шею. Мужчина скончался на месте. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 4 апреля в Крупского отделения полиции поступило сообщение о смерти одинокого жителя поселка Понорница. На место происшествия прибыла полиция и фельдшер местной больницы. При осмотре тела на шее были обнаружены телесные повреждения криминального характера в виде колото-резаной раны. Полиция провела подворовые обходы, опросила соседей и возможных свидетелей убийства и в результате проведенного комплекса розыскных мероприятий установила, что погибший получил телесные повреждения во время розпиттяспиртних напитков с ранее судимым за убийство односельчанином, который на почве внезапно возникшего конфликта нанес ножевое ранение хозяину в шею. Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) — наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.