На Коропщине от холода умер 45-летний мужчина
31.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
У села Нехаевка Коропского района 30 января в 8:38 возле дома № 78 по улице Братьев Галич обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом сообщил собственный источник. В полицию позвонил 42-летний местный житель. Выездом следственно-оперативной группы было установлено лицо трупа, которым оказался 45-летний житель села Рождественское (Октябрьское) Коропского района. Человек при жизни злоупотреблял спиртными напитками, состоял на учете у врача-психиатра. Внешним осмотром тела телесных повреждений не обнаружено. Предварительная причина смерти — переохлаждение. Труп направлен в морг города Борзна для проведения судебно-медицинской экспертизы.