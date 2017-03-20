На Коропщине дети играют в смертельные игры
Детей одной из школ Коропщины завербовали в смертельной игры. О «Синем Ките» мы уже рассказывали. Интернет игру в соцсетях распространяют профессиональные психологи. В личные сообщения администраторы присылают задания для участников этой игры. Вся игра нацелена на то, чтобы самому себе нанести вред. Финал игры — смертельное задание, которое участник должен или сфотографировать, или транслировать онлайн. Психологи советуют родителям больше внимания уделять своим детям и создать личные страницы в соцсетях. Обычно дети, которые увлекаются подобным — пишут непонятные посты на своих страницах. Так в одной из школ Коропского района учителя заметили видимые травмы на руках нескольких учеников среднего звена. Когда начали — рассматривать других — были в шоке. Почти весь класс, за исключением нескольких школьников, был завербован в смертельной игре «Синий Кит». «Собирали родительские собрания и в нашей школе, и в районной», — рассказывает мама одного школьника. Назвать свое имя она не решается. Говорит, боится за психологическое состояние сына. После распространения этой информации дети реагируют по-разному. «Я поговорила с сыном, он утверждает, что это просто любопытство, и на другие задачи он и его друзья не пошли бы», — рассказывает мама. В управлении образования не называют конкретную школу, чтобы уберечь детей от стресса. Ведь сейчас с ними работают психологи.