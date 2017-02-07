На Ичнянщине торжественно встретили своего героя — бойца АТО
07.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В новогоднюю ночь во время боя с вражеской диверсионно-разведывательной группой, которая пыталась захватить позицию вблизи Новоалександровки, тяжелое ранение в голову получил военнослужащий-земляк из Ивангорода Александр Шкулипа. Наконец после сложных операций, лечение в Харьковском военном госпитале нашего бойца АТО ичнянские волонтеры привезли домой. Героя встретили общественные активисты, представители органов власти и неравнодушные ичнянци. Благодарные земляки искренне поблагодарили Александра за его мужество, героизм и силу духа, которые он обнаружил в жестоких боях за родной край, за Родину.