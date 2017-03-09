На Ичнянщине полиция разоружила 55-летнего мужчину
В ходе оперативно-профилактической отработки криминальная полиция Ичнянского отделения полиции выявила факт хранения незаконного оружия — нарезного винтовки и патронов к нему. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В полицию поступила оперативная информация, что 55-летний житель одного из сел района у себя дома незаконно хранит нарезное огнестрельное оружие. Во время санкционированного обыска полиция обнаружила и изъяла в сарае хозяйства нарезная винтовка и семь патронов к винтовке калибра 5.6 мм, хранившиеся без соответствующего разрешения. Оружие и патроны направлены на экспертизу. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование. Полиция напоминает, что, согласно пункту 3 статьи 263 Уголовного кодекса Украины, в случае добровольной сдачи оружия граждане освобождаются от уголовного наказания.