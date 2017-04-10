На Ичнянщине открыли детский сад
10.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
На днях в селе Заудайка Ичнянского района торжественно открыли детский сад «Зернышко». Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Инициатива создания детского учреждения принадлежит сельской общине, реализовался замысел средства меценатов и местных властей. Разместился детский сад в одном из помещений школы. Рассчитан он на 36 детей, сейчас в нем воспитываться 17 малышей. Чтобы обеспечить комфортные условия для обучения и воспитания юных заудайцив, в помещении сделан капитальный ремонт, установлен санузел, оборудован спальную комнату. А уже летом планируется открытие игровой площадки во дворе садика.