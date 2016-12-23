На границе задержан россиянин, который пытался обойти пункт пропуска
На днях, на участке отдела пограничной службы «Горный» пограничным нарядом при попытке нарушить государственную границу в обход пункта пропуска «Сеньковка» задержан неизвестный мужчина, не имевший при себе никаких документов. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В ходе фильтрационных мероприятий от задержанного получена информация о том, что он является жителем города Санкт-Петербург и направлялся к своим родственникам в Украину. Отсутствие документов задержанный объяснил тем, что они изъяты правоохранительными органами в рамках уголовного производства возбужденного против него за употребление наркотических веществ. По решению суда задержанного гражданина, к документальному установлению лица, помещен в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев Государственной миграционной службы Украины. В дальнейшем его ожидает принудительное выдворение с территории Украины в страны происхождения.