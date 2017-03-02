На границе задержали преступника из Молдовы
Сегодня утром, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Новые Яриловичи», при проверке пограничным нарядом документов у 29-летнего гражданина Молдовы, микроавтобусом «Мерседес» ехал из России, произошло срабатывание базы данных Интерпола. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В дальнейшем, при детальной проверке установлено, что этот гражданин находится в международном розыске за совершение на родине преступления предусмотренного статьей 217-1 Уголовного Кодекса, а именно за незаконный оборот наркотических веществ. В соответствии с предоставленным статуса он был задержан и передан сотрудникам Репкинского отделения Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции в Молдову.