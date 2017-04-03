На Городнянщине назначен новый главный полицейский
03.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Городнянское отделения полиции Менского отдела головоного управления национальной полиции в Черниговской области новый начальник. С 24 марта начальником Гродненского отделения полиции Менского отдела головоного управления национальной полиции в Черниговской области назначен подполковник Виктора Викторовича Приходько. Уроженец Городнянщины, он окончил Харьковский национальный университет внутренних дел в 2001 году. С тех пор и по сей день непрерывно работал в районном отделе УМВД. Прошел карьерный путь от старшего инспектора по охране общественного порядка к заместителю начальника отделения полиции. Последние несколько месяцев исполнял обязанности начальника отделения.