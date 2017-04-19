На форме полицейских будут ягоды и листья калины — постановление Кабмина
19.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Кабинет Министров поддержал постановление о внесении изменений в описания и образцов предметов униформы полицейских. Такое решение он принял во время заседания в среду. Изменения, изложенные на 15 страницах, внесенные в постановление об униформе от 30 сентября 2015 года. Изменения касаются шапки-ушанки, фуражки, зимнего пальто, костюма, рубашки, галстука и погон. В частности, добавляются разделы о «Костюм (китель, брюки) для высшего состава полиции» (отдельно женский и мужской). Воротники таких кителей гаптуються листьями калины с тремя ягодами в углах воротника. Также добавляется раздел «Костюм (куртка, брюки) для высшего состава полиции» (отдельно женский и мужской). Воротники курток также гаптуються листьями калины с тремя ягодами.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым