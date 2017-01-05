На дорогах Черниговщины за минувшие сутки произошло четыре ДТП
За прошедшие сутки зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. А именно в с. Курень Бахмачского района по ул. Гриненко у дома №26 в 20 час. 40 мин. 3 января водитель автомобиля «ЗИЛ-ММЗ 4505» совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход, 1961 года рождения, от полученных травм скончался в Бахмаче центральной районной больницы; — На автодороге Копти-Глухов-Бачевск возле с. Дубок Носовского района в 12 час. 5 мин. 4 января водитель автомобиля «Smart» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Носовскую центральной районной больницы; — В г.. Чернигове по ул. Казацкой, 13-А в 14 час. 15 мин. 4 января водитель автомобиля «Москвич-2140» совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую городскую больницу №2; — На автодороге Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в с. Ерков Козелецкого района в 16 час. 28 мин. 4 января водитель автомобиля «ВАЗ-21099» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями «ВАЗ-2115» и «Renault Duster». В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2115», а также водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21099» получили телесные повреждения и были доставлены в Козелецкую центральную районную больницу.