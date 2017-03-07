На Днепре утонул черниговский рыбак
Несмотря на значительное потепление и неустойчивый ледовый покров на водоемах, любители подледной рыбалки продолжают пренебрегать правилами безопасности и оговорками спасателей и легкомысленно выходят на тонкий лед. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. 6 марта в Службу спасения «101» в Репкинском районе поступило сообщение о том, что вблизи с. Редьковка в реке Днепр во время рыбалки провалился под тонкий лед и утонул человек. Им оказался 44-летний житель областного центра, который в тот день рыбачил вместе с товарищами. Оказавшись в ледяной воде, человек стал звать на помощь. К сожалению, спасти его рыбаки не успели из-за большого расстояния между ними. Для проведения поисковых работ привлекались работники Черниговской областной водолазно-спасательной службы, которые с помощью специального снаряжения обнаружили тело утопленника на дне водоема 30 м от берега. В связи с этим спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обращаются к гражданам с просьбой воздержаться от выхода на тонкий лед водоемов и всегда помнить правила безопасного поведения.