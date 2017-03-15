На Днепре снова поймали браконьеров
Вчера, пограничный наряд отдела пограничной службы «Днепровское» на одном из заливов р. Днепр возле с. Прохоров задержал двух граждан Украины в возрасте 61 и 60 лет, которые осуществляли лов рыбы запрещенным орудием, а именно жаберных сеткой. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В ходе осмотра места происшествия у браконьеров изъято запрещено орудия лова, резиновую лодку и 145 выловленных незаконным образом рыб. Сумма причиненного государству ущерба составляет около 24 тысяч гривен. В действиях задержанных граждан усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 249 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом», о чем сообщено сотрудников Черниговского отдела Национальной полиции Украины. Кроме того, за нарушение пограничного режима, а именно за выход на воду вне установленного пункта базирования маломерных плавсредств, на обоих правонарушителей составлены протоколы о привлечении к административной ответственности по статье 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях.