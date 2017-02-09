На Днепре поймали браконьера с сеткой
09.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, пограничный наряд отдела пограничной службы «Днепровское», реализуя поступившую от участкового инпектор, на одном из заливов р. Днепр задержал 45-летнего гражданина Украины, который осуществлял лов рыбы запрещенным орудием, а именно жаберных сеткой. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В ходе осмотра места происшествия у браконьера изъято 10-метровое запрещено орудия лова и 4 выловленных рыбы. Предварительная сумма причиненного государству ущерба составляет около 170 грн. Материалы о привлечении браконьера к административной ответственности направлены на рассмотрение Черниговского районного суда.