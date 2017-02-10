На День Валентина в Прилуках с любовью будут дарить книги
С 2012 года на 14 февраля приходится не только День всех влюбленных, но и Международный день дарения книг. По этому случаю в Прилуках Городская центральная библиотека объявляет акцию «Подари книгу с любовью!». Это прекрасная возможность еще раз прикоснуться к сказочному миру книги всем неравнодушным к чтению, а для библиотеки — пополнить свои фонды и увеличить количество пользователей. Кстати, книгу можно подарить маме, подруге, учителю, любимой и библиотеке. Поэтому организаторы акции приглашают всех прилучан — пользователей библиотеки, работников образования и культуры, депутатов, предпринимателей, государственных служащих, членов общественных организаций, рядовых граждан — присоединиться к акции, которая состоится 14 февраля 2017 в 12:00 в читальном зале городской центральной библиотеки им . Л.Забашты.