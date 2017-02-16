На черниговца напали четверо грабителей
16.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
За прошедшие сутки в квартиру 65-летнего черниговца ворвались неизвестные. В квартиру позвонил незнакомый человек. Хозяин, ничего не подозревая, открыл дверь. А в дом ворвались четверо мужчин, трое из которых прятали лица за масками. Это произошло около 21 часов. Нападавшие связали мужчину и избили. Этот факт подтвердили в полиции Чернигова. Имели при себе неизвестные оружие, пока неизвестно. Грабители похитили деньги, драгоценности, мобильные телефоны и травматическое оружие и ушли. Полиция открыла уголовное производство и ищет нападавших.