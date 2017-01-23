На черниговскую таможню напали двое неизвестных
Во время патрулирования Чернигова 21 января в 6:41 в милицию по улице Жабинского обратился оперативный дежурный Государственной фискальной службы. Об этом сообщил собственный источник. Он сообщил, что к территории и здания таможни по проспекту Победы, 6, проникли двое неизвестных. Один из них при себе имел предмет, похожий на пистолет, а другой монтировку. Они требовали дать им ключи от бокса и нанесли телесные повреждения в виде удара тупым предметом в область лица, после чего он выбежал на улицу, чтобы позвать на помощь. До приезда сотрудников полиции нападавших на месте происшествия не оказалось. Приметы неизвестных: 1-й ростом около 182 см., 2-й ростом около 180 см. Оба одеты в черный спецодежду, черные берцы, черные перчатки, а на лицах черные маски. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что проникновение в помещение произошло со стороны строительной площадки, расположенной рядом, путем срыва навесного замка на металлических дверях площадки и последующим отжимом пластикового окна в здании таможни. При осмотре места происшествия изъято: смыв вещества бурого цвета, фрагмент следа обуви, микрообъекты, следы перчаток, навесной замок со следами повреждения и окурки. Пострадавший с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и убойной раной лба доставлен в Черниговскую областную больницу. По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия.