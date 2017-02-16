На черниговской границе задержали угнанный автомобиль
16.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи», под оформление на въезд в Украину автомобиля Лендровер, что находился на польской регистрации сработала база данных Интерпола. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В ходе дополнительных проверочных мероприятий первичная информация получила подтверждение от Украинского бюро Интерпола о том, что автомобиль 2013 года выпуска, считается похищенным в Польше с апреля 2016 года. Автомобиль и его водитель, 35-летний гражданин Азербайджана, переданы сотрудникам Репкинского отделения Национальной полиции для проведения дальнейших проверочных мероприятий.