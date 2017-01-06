На черниговской границе задержали подозреваемого в торговле людьми
Вчера, в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Сеньковка», при проверке пограничным нарядом документов в 56-летнего гражданина Молдовы, который ехал из России рейсовым автобусом Москва — Тирасполь, произошло срабатывание базы данных Интерпола. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. В дальнейшем, при детальной проверке установлено, что этот гражданин находится в розыске по подозрению в совершении преступления по статье 165 Уголовного Кодекса Молдовы «Торговля людьми». В соответствии с предоставленным статуса он был задержан и передан сотрудникам Гродненского отделения Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции в Молдову. С начала года это уже второй преступник, разыскиваемый Интерполом, которого задержали на участке Черниговского пограничного отряда.