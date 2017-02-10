На черниговской границе задержали любителей наркотиков
Вчерашний день был для пограничников Черниговского отряда урожайным на наркоманов. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы подполковник Александр Дудко. Сначала, утром в международном автомобильном пункте пропуска «Сеньковка», в личных вещах пассажира автомобиля БМВ, 28-летнего одессита, который следовал в Россию, общим с сотрудником таможни пограничным нарядом с использованием служебной собаки Нора обнаружено пакет с 2 граммами марихуаны и принадлежностями для ее курения. Уже вечером, в международном автомобильном пункте пропуска «Славутич», при оформлении на выезд из Украины автомобиля Мерседес, которым управлял 35-летний житель Чернигова, пограничным нарядом с использованием служебной собаки Претти выявлено пакет в котором находилась 3 грамма марихуаны. В обоих случаях проинформированы сотрудников прокуратуры и СБУ, которые после проведения следственных действий изъяли наркотическое зелье.