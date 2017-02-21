На Черниговщину приехала похищенная в Германии Ауди
На днях в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Славутич», на выезд из Украины под управлением 37-летнего гражданина Украины, прибыл легковой автомобиль «Ауди А8», который находился на немецкой регистрации. Об этом сообщил помощник начальника пограничного отряда — начальник пресс-службы Александр Дудко. Во время проверки транспортного средства по базе данных Интерпола, произошло срабатывание, которое свидетельствовало, что престижное авто находится в розыске, как похищенное. Об обнаружении угнанного автомобиля осведомлен Укрбюро Интерпола. В ходе проведения детальной проверки установлено, что транспортное средство 2012 производства с 17 февраля считается похищенным в Германии. Для проведения дальнейших следственных действий автомобиль передан сотрудникам Черниговского отделения Национальной полиции и УСБУ в Черниговской области.