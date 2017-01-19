На Черниговщине зверски убили женщину
19.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Средь бела дня в Олишивци Черниговского района зверски зарезали 59-летнюю местную жительницу. Крестьяне говорят, что на ее теле было аж 77 ножевых ран. Жутко и от того, что женщину убили, когда в доме спали ее двое шестилетних внуков. Дерзкое убийство произошло рано утром 13 января. Убийца (и) выписка (и) окно и залез (и) в дом. Дети спали в другой комнате и ничего не слышали. Примечательно, что из дома ничего не пропало. Правоохранители воздерживаются от комментариев, кто и за что так жестоко расправился с беднягой. В селе о семье покойной рассказывают только хорошее.